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США ввели новые санкции против Ирана и Кубы

Власти США объявили о введении дополнительных санкций против граждан Кубы и Ирана
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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Власти США объявили о введении дополнительных санкций против ряда граждан Ирана и Кубы. Об этом сообщило издание MarketWatch.

Министерство финансов США 13 августа ввело санкции против бизнесмена Омана Махмуда Рашида Амура аль-Хабси и его компаний. Он считается владельцем сети, незаконно поставляющей нефть в Иран в интересах элитного военно-политического формирования Корпус стражей иранской революции (КСИР). Минфин также заявил, что компании Амура аль-Хабси занимаются «дестабилизирующей региональной деятельностью». Ограничения предполагают заморозку активов, запрет на сделки и лишение доступа к американской финансовой системе.

Ранее власти США предупредили, что могут задействовать санкции против Ирана, чтобы не допустить поставки вооружений в страну из Москвы и Пекина.

Департамент также объявил об ограничениях в отношении двух кубинских чиновников и воинского подразделения. Санкции нацелены против Ромарико Видала Сотомайора Гарсия, Педро Орландо Мартинеса Фернандеса и «войск предотвращения» (Tropas de Prevención) кубинского министерства революционных вооруженных сил. Свои действия Министерство финансов назвало «продолжением агрессивного преследования людей в связи с действиями по подавлению мирных продемократических протестов». Для указанных лиц Управление по контролю за иностранными активами ввело запрет на сделки, а также заморозило их активы.

Для латиноамериканской страны это стало третьим раундом ограничительных мер после июльских протестов. Американская сторона также вводила санкции против министра вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры и против начальника полиции Оскара Алехандро Кальехаса Валькарсе и его заместителя Эдди Мануэля Сьерры Ариаса. Причина — реакция властей на масштабные протесты, в которых приняли участие десятки тысяч несогласных. В июле митингующие кубинцы высказали недовольство политикой Коммунистической партии страны, а правительство жестко подавило протесты. Полиция применяла насилие, а еще 400 человек пропали без вести.

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