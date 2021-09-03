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США заявили о заинтересованности Ирана в покушениях на американцев

Госсекретарь Блинкен: США знают о заинтересованности Ирана в покушениях на американцев
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Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности Ирана в организации покушений на американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что четверо иранцев — Махмуд Хазеин, Кия Садегхи, Омид Нури и их предполагаемый лидер Алирез Фарахани — планировали покушения на соотечественников-диссидентов в Великобритании, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. В отношении их были введены санкции за то, что «они прямо или опосредованно действовали от имени иранского министерства разведки и безопасности, которое также находится под санкциями США».

По словам Блинкена, попытка Ирана похитить американского гражданина в США за использование свободы слова для критики иранских властей является неприемлемым и вопиющим нарушением фундаментальных международных норм.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон продолжит «противостоять и привлекать к ответственности» правительства, которые практикуют «транснациональные репрессии в отношении диссидентов, журналистов или оппозиционных лидеров».

В августе власти США объявили о введении дополнительных санкций против ряда граждан Ирана и Кубы. Министерство финансов США ввело санкции против бизнесмена Омана Махмуда Рашида Амура аль-Хабси и его компаний. Он считается владельцем сети, незаконно поставляющей нефть в Иран в интересах элитного военно-политического формирования Корпус стражей иранской революции (КСИР).

Также власти США предупредили, что могут задействовать санкции против Ирана, чтобы не допустить поставки вооружений в страну из Москвы и Пекина.

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