Описан способ взлома iPhone зарядкой

Специалист по безопасности создал зарядный кабель, который может воровать данные владельцев iPhone. Об этом сообщает издание Vice.

Инженер Майк Гровер (Mike Grover) показал новую версию кабеля, предназначенного для кражи паролей пользователей iPhone. Внешне устройство выглядит как официальный аксессуар для зарядки смартфона Apple, однако внутри него находится специальный чип. Девайс начинает работу при его подключении к телефону.

Гровер описал один из рабочих вариантов удаленного взлома смартфона. В случае, если владелец девайса подключает его к своему ноутбуку для зарядки или обмена данными, шпионский провод может получить доступ к некоторым данным ПК. В частности, устройство, которое Гровер назвал OMG, может записывать данные с клавиатуры и отправлять их хакеру. Таким образом, можно перехватить пароли пользователя. При этом злоумышленник может находиться непосредственно от жертвы на большом расстоянии.

Специалист отметил, что визуально провод выглядит так же, как и обычный зарядник для iPhone. В этой связи можно подбросить его жертве, и та не заметит подвоха. Гровер представил первую версию OMG еще в 2019 году, однако сейчас он усовершенствовал свое изобретение. В частности, инженеру удалось создать модель не только для разъема Lightning, но и USB-C.

Ранее специалисты агентства по безопасности ZecOps обнаружили в iPhone баг, который позволяет взламывать его через Wi-Fi. Эксперты выяснили, что при подключении к сети, в названии которой используются символы %, есть риск заразить свой аппарат.