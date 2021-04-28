Описан процесс взлома всех iPhone

Практически любой смартфон Apple может быть взломан. О соответствующем исследовании немецких специалистов сообщается на сайте Дармштадтского технического университета (Германия).

Специалисты университета рассказали, что хакеры могут взломать iPhone с помощью встроенной в iOS службы AirDrop. Указанная опция позволяет передавать данные между смартфонами Apple. По умолчанию AirDrop позволяет конкретному iPhone принимать информацию только от смартфона, номер или идентификатор Apple ID которого записан в его телефонной книжке. Однако данное ограничение можно обойти.

Материалы по теме Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

Исследовательская группа разработала инструмент под названием PrivateDrop, который с помощью Wi-Fi-передатчика сканирует окружающее его пространство на наличие смартфонов или других девайсов Apple с активной функцией AirDrop. В материале на сайте учебного заведения эксперты описали механизм взлома. После успешного сканирования девайс делает запрос на подключение к iPhone. В ходе данного процесса PrivateDrop, по словам специалистов, пытается «втереться в доверие к жертве». Алгоритм путем подбора находит подходящий телефонный номер или адрес электронной почты и демонстрирует его AirDrop жертве. Таким образом, устройство злоумышленника может получить разрешение на обмен данными.

Авторы заметили, что AirDrop имеет защиту от множественных подключений, однако она бесполезна в случае агрессивной атаки. Специалисты подытожили, что описанный ими способ позволяет взломать около 1,5 миллиарда смартфонов Apple или практически каждый iPhone.

Участники исследования обратили внимание Apple на данную уязвимость еще в 2019 году, однако в компании не признали наличие проблемы. Чтобы защитить свой девайс от взлома через AirDrop, эксперты рекомендовали отключить данный сервис и активировать его лишь при необходимости.

В конце марта летевший из Москвы в Краснодар самолет прервал полет из-за угрозы на борту. Через час после полета девушка по имени София начала рассылать другим пассажирам по AirDrop картинку с надписью «Я с ножом». Девушку вместе с ее друзьями сняли с рейса, остальных путешественников пересадили в другой самолет.