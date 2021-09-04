Захарова рассказала об угрозах со стороны сторонников Навального

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что ей угрожали сторонники Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

В 2020 году основатель ФБК раскритиковал Захарову за якобы ее оправдание «кастовой системы» общества, на что она предложила ему организовать их разговор в онлайн формате, а не в судах, «прячась за формулировки или адвокатов». Дебаты были назначены на 1 мая 2020 года, но журналист Алексей Пивоваров, который должен был выступить модератором дебатов, в тот же день объявил, что в объявленном ранее формате они не состоятся, так как между сторонами возникли разногласия.

«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня... они, естественно, переврали цитаты, все перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед... я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему», — сказала официальный представитель МИД.

Ранее Захарова раскрыла схему, по которой сотрудники иностранных посольств финансировали деятельность Алексея Навального. По ее словам, больше всего денег Навальному поступало от сотрудников посольств США и ФРГ. Также в финансировании участвовали работники диппредставительств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.