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При крушении вертолета ВМС США погибли пять человек

Тихоокеанский флот США заявил, что все пять членов экипажа вертолета MH-60S погибли
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Фото: AP

Пять членов экипажа вертолета ВМС США, разбившегося у берегов Калифорнии, признаны погибшим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский флот США.

«ВМС США признали погибшими пять пропавших членов экипажа потерпевшего крушение вертолета MH-60S», — говорится в заявлении.

1 сентября стало известно, что у берегов города Сан-Диего (штат Калифорния) потерпел крушение вертолет ВМС США. Тогда представителя береговой охраны посчитали пять членов экипажа пропавшими без вести.

Вертолет MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln ранее 31 августа. Он упал в воду примерно в 110 километрах от берега Сан-Диего в 16.30 по местному времени (2.30 мск).

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