Пилот назвал настоящую причину крушения Ил-112В

Крушение Ил-112В, в котором погибли три человека, произошло не по вине экипажа. У испытателей не было возможности потушить внезапно вспыхнувший в двигателе огонь, кроме того, управление самолетом было потеряно. Об этом «Ленте.ру» рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Ранее стало известно о причине крушения легкого транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. По словам специалистов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета, критическую ситуацию на борту спровоцировал мощный «керосиновый» пожар, возникший через несколько минут после взлета. Самолет ушел в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.

У экипажа не было шансов

По словам Сытника, пока нельзя однозначно судить о несовершенстве летательного аппарата. Нужно помнить, что Ил-112В был единственным летающим экземпляром, находившимся на испытаниях.

«Необходимо дождаться окончания конструкторских и заводских испытаний, цикла освоения самолета летчиками военно-воздушных сил, — считает пилот. — На данный момент мы имеем банальный пожар с отказом двигателя. Дальше двигатель перерубает топливопровод и начинается возгорание. На картинках видно, что ни первая, ни вторая, ни третья очередь не смогли затушить огонь. Во многом это связано с тем, что экипаж физически не мог его увидеть. Тяга управления элероном перегорела, самолет завалился в бок, а затем ушел в штопор».

По мнению Сытника, в заявлении комиссии нет ничего нового и эксклюзивного — все было понятно еще по видеокадрам, снятым в момент крушения.

«В момент развития крена было видно, что экипаж уже не может потянуть штурвал на себя, потерял управление. Что ж, так бывает. В результате этого погиб заслуженный летчик, герой России вместе со своими товарищами», — сказал пилот.

Ранее одной из версий катастрофы была ошибка экипажа. Но Сытник уверен: подобные заявления абсурдны. Испытатели физически не могли ничего сделать, чтобы предотвратить возгорание двигателя и взять на себя управление самолетом.

«Обгорела тяга управления элероном. Что они могли сделать в такой ситуации? Абсолютно ничего. Они и так попытались увести самолет, чтобы упасть в просеку — это максимум, на что они могли повлиять. Командиром судна был Николай Куимов, очень опытный летчик. Второй мальчишка тоже. Если такие специалисты не смогли справиться с ситуацией, значит, с ней не справился бы никто. Проблема в том, что несколько факторов, проблем во время полета наложились друг на друга, в результате чего произошло авиапроисшествие, переросшее в катастрофу», — резюмировал пилот.

17 августа новейший российский военно-транспортный самолёт Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа.