Названа причина крушения новейшего Ил-112В

Стало известно о причине крушения легкого транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на специалистов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК).

По информации издания, критическую ситуацию на борту Ил-112В спровоцировал мощный «керосиновый» пожар, возникший через несколько минут после взлета. Самолет ушел в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона. Пилоты в этой ситуации оказались бессильны, экипаж погиб молча.

Эксперты также установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя.

Версия правоохранителей

17 августа новейший российский военно-транспортный самолёт Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа.

По данным правоохранительных органов, крушение могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна или ошибки пилотирования. Источник «Интерфакса» пояснил, что экипаж мог допустить ошибку при заходе на посадку из-за усталости. Также, отметил он, не исключается и версия с отказом техники, поскольку Ил-112В как опытный образец испытывался при избыточных нагрузках.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, перед тем, как самолет упал, его правый двигатель загорелся. После этого Ил-112В «накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», рассказал собеседник.

За штурвалом — Герой России

Командиром экипажа разбившегося Ил-112В был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Помимо Куимова на борту самолета находились летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Все члены экипажа погибли.

По информации «Коммерсанта», после возгорания опытным пилотам не оставалось ничего другого, кроме возвращения на аэродром вылета и совершения вынужденной посадки, которую они и запросили.

Экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро. Командир без малейших признаков паники приказал второму пилоту: «Глуши», затем — «Флюгируй», и тот так же спокойно доложил об исполнении, сообщив, что горящий двигатель благополучно остановлен, а лопасти его воздушного винта установлены «по потоку» и не препятствуют движению самолета.

Затем машина пошла в сторону аэродрома практически идеальным прямым курсом, но на 45-ой минуте после пожара начала крениться вправо и опускать нос из-за разрушения тяги элерона. По словам специалистов, вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире.

Президент России Владимир Путин наградил пилотов орденами Мужества посмертно «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».