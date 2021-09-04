Терапевт рассказала о пользе ходьбы при борьбе с депрессией

Лидия Ионова рассказала, что ходьба может защитить от развития диабета и депрессии

Российский врач-терапевт Лидия Ионова рассказала о том, что регулярная ходьба может не только защитить от многих заболеваний, но и помочь в борьбе с депрессией. Свои рекомендации она дала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, если человек делает более 10 тысяч шагов в день, он снижает риск возникновения не только физических, но и ментальных заболеваний. «Активация центральной нервной системы, в частности, мозжечка при движении приводит к тому, что у нас активируется система, которая отвечает за повышение настроения, ощущение радости, уменьшение болевых ощущений», — сказала Ионова.

Она добавила, что шаги лучше считать не за один день, а сразу за неделю, так как бывают дни с разной активностью. «Общая сумма 70 тысяч шагов за неделю будет оптимальной. Физическая активность снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и увеличивает продолжительность жизни», — утверждает врач.

По словам Ионовой, последствиями малоподвижного образа жизни может стать повышение рисков заболеваний, к которым есть наследственная предрасположенность.

Ранее Лидия Ионова рассказала россиянам об опасности быстрого похудения. По ее мнению, оно приводит к снижению количества жидкости в кишечнике и мышцах, а жировая ткань «сжигается минимально».