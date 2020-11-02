Диетолог рассказала об опасности экзотических фруктов

Экзотические фрукты могут быть опасными для человека из-за пестицидов, которыми обработана их кожура, заявила врач-диетолог Лидия Ионова. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Минимальная вероятность угрозы пестицидов у манго и авокадо, которые необходимо чистить и мыть. По ее словам, также есть фрукты, которые нельзя очистить от кожуры, поэтому их нужно очень тщательно обрабатывать для того, чтобы пестициды с кожуры не попали в организм человека.

Ионова добавила, что экзотические фрукты можно начать употреблять в любом возрасте, главное, чтобы организм реагировал на них хорошо. «[Если] нет никаких аллергических реакций, значит, совершенно спокойно наш организм может их усваивать», — добавила она.

Ранее российские торговые сети зафиксировали резкий спрос на манго и авокадо. В магазинах объясняют возросший интерес компенсацией отсутствия отпуска на море. Фрукты в стране, по подсчетам аналитиков, подорожали на 20-30 процентов из-за падения рубля, неблагоприятных погодных условий и ограничений из-за пандемии коронавируса.