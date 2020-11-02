Российские торговые сети фиксируют резкий рост спроса на манго и авокадо, продажи которых взлетели в несколько раз, пишет «Коммерсантъ».

Во «Вкусвилле» (спрос вырос на 15 процентов с сентября) считают, что россияне начали скупать экзотические фрукты из-за желания компенсировать отсутствие отпуска на море. Также такую тенденцию связывают с удачным урожаем манго в Египте. Эксперты полагают, что рост продаж федеральные сети во многом обеспечили себе сами.

Например, в новом концепте «Перекрестка» площадь плодоовощной секции выросла на 30 процентов, а плотность продаж — на 15 процентов. По данным таможенной статистики, в январе-августе объем импорта свежих гуавы, манго, мангостана в Россию вырос на 27,3 процента. Поставки авокадо увеличились на 64 процента, а киви — на шесть прооцентов по сравнению с 2019 годом.

Фрукты в стране, по подсчетам аналитиков, подорожали на 20-30 процентов из-за падения рубля, неблагоприятных погодных условий и ограничений из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в России выросли на 30 процентов цены на яблоки. Стоимость килограмма в июне составила 136 рублей, в то время как годом ранее она была 105,3 рубля. Оптовые цены подскочили за год на 20 процентов.