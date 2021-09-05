Рэпер пожаловался на вырвавших изо лба бриллиант за миллионы долларов фанатов

Рэпер Lil Uzi Vert заявил, что фанаты вырвали из его лба бриллиант за 24 миллиона долларов

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) пожаловался на своих фанатов, вырвавших из его лба бриллиант за миллионы долларов во время одного из выступлений. Об этом он рассказал порталу TMZ.

Как рассказал артист, инцидент произошел на фестивале хип-хопа Rolling Loud в Майами. Когда он прыгнул в толпу со сцены во время выступления, фанаты вырвали вставленный в его лоб драгоценный камень.

О том, что Lil Uzi Vert имплантировал в лоб алмаз, стало известно в феврале. По словам артиста, на камень стоимостью 24 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей) он копил деньги в течение четырех лет. Операцию по вживлению бриллианта выполнял звездный ювелир Эллиот Эллианте.

Позже стало известно, что рэпер удалил вживленный в лоб бриллиант. Однако, по информации TMZ, Lil Uzi Vert вставил его обратно специально для выступления на фестивале Rolling Loud.

Lil Uzi Vert получил всемирное признание после выпуска дебютного сингла Money Longer. В 2017 году его композиция «XO TOUR Llif3» оказалась в десятке лучших песен.