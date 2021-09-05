Путин назвал чушью шумиху вокруг поступка поправившего его школьника

Путин об инциденте со школьником: у нас ребята раскованные и подготовленные

Президент России Владимир Путин возмутился тем, что ученика школы №35 города Воркуты Никанора Толстых, который поправил главу государства в историческом вопросе, критикуют. Сам Путин назвал такую вызвавшую шум реакцию на поступок школьника чушью и ерундой, передает ТАСС.

«Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого (поправку школьника — прим. «Ленты.ру») даже не заметил просто!» — сказал президент.

Ранее директор учебного заведения Юлия Рябцева назвала поступок мальчика наглостью. По словам Рябцевой, ее возраст не позволяет так поступать в общении с президентом, а молодежи присуща наглость.

Путин во время общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной. На его оговорку обратил внимание школьник Толстых. «Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал он. Путин поблагодарил ученика за поправку.