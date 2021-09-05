Получено средство против хронических болей в спине

Американские ученые продемонстрировали, что лечение животных лекарственным коктейлем, способствующим удалению стареющих клеток, уменьшает дегенерацию позвонковых дисков. О новом средстве против хронических болей в спине сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Материалы по теме Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

С возрастом в каждой ткани тела накапливаются стареющие клетки. Они выделяют деструктивные ферменты и воспалительные белки, которые влияют на близлежащие здоровые клетки. Сенолитические препараты удаляют эти разрушающиеся клетки, оставляя место для новых. Идея ученых состояла в том, что удаление стареющих клеток должно улучшить функционирование ткани.

В настоящий момент два сенолитических препарата, дазатиниб и кверцетин, являются достаточно эффективными средствами для лечения рубцов в легочной ткани, и сейчас они проходят клинические испытания. Чтобы проверить, могут ли сенолитики улучшить состояние позвонковых дисков, ученые каждую неделю давали молодым и пожилым мышам коктейль из сенолитических препаратов.

Оказалось, что лечение более молодых животных дает больше пользы и фактически имеет больший защитный эффект, чем терапия старых мышей. При этом мыши молодого и среднего возраста, получавшие сенолитический коктейль, показали меньшую дегенерацию дисков и меньшее количество стареющих клеток к тому времени, когда они достигли преклонного возраста, по сравнению с мышами, получавшими плацебо. Препараты требовалось вводить периодически, однако исследователи пока не выявили никаких пагубных эффектов.