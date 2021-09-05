В России оценили готовность людей работать за «черную» и «серую» зарплаты

Аналитики из SuperJob узнали у россиян, готовы ли они получать зарплату «в конвертах»

Представители сервиса SuperJob провели опрос, по результатам которого узнали у россиян, готовы ли они работать за «черную» или «серую» зарплату. Полученные данные приводит РБК.

По оценкам аналитиков, получать зарплату «в конвертах» готовы около 39 процентов опрошенных. При этом в 2019 году и в разгар пандемии коронавируса устроиться на работу с «черной» или «серой» заработной платой были согласны 60 процентов россиян. Во время периода самоизоляции эта цифра снижалась до 46 процентов.

Исследователи отметили, что в настоящее время число людей, готовых работать без трудового договора или получать часть денег «мимо кассы», снизилось по сравнению с последними двумя годами.

Мужчины чаще женщин соглашаются получать «черную» зарплату: 43 процента против 36 процентов. При этом аналитики подчеркнули, что только треть опрошенных молодых людей готовы принимать от работодателей зарплату «в конверте». Зато респонденты в возрасте старше 45 лет охотнее идут на подобные условия: на «черную» и «серую» зарплаты соглашаются 42 процента.

В сервисе отметили, что опросили 1,6 тысячи представителей экономически активного населения страны. В исследовании приняли участие совершеннолетние жители из всех округов России.

Ранее сотрудники ВЦИОМ со ссылкой на собственный опрос заявили, что за последние 15 лет россияне стали чаще получать «белую» зарплату и стали забывать о деньгах в конвертах.

