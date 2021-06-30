В Госдуме призвали избавить бедных россиян от одного налога

Депутат Государственной думы Олег Шеин призвал избавить бедных россиян от подоходного налога и поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом он сказал во время прямой трансляции во «ВКонтакте», слова Шеина приводит Ura.ru.

Депутат предложил ввести нулевую ставку подоходного налога для людей с низкими зарплатами. Какая именно зарплата будет считаться низкой, не уточняется.

Также Шеин призвал наказывать частных работодателей, берущих сотрудников на работу неофициально. Формой наказания, по мнению депутата, может стать лишение бизнеса любых налоговых льгот, господрядов и заказов на пять лет. «В этом случае будет идти процесс не деградации трудовых отношений, а их формирования. Около 30 миллионов граждан получают серую или черную зарплату, и этот огромный сегмент влияет на ту систему, где есть официальные договоры», — высказался он.

В мае Шеин рассказал, что спокойно говорит о размере своей зарплаты в 400 тысяч рублей, так как считает, что парламентарий должен получать больше, чем квалифицированный работник.