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Депутат Госдумы рассказал о тратах при зарплате в 400 тысяч рублей

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Олег Шеин
Олег Шеин
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин рассказал, что спокойно говорит о размере своей зарплаты, так как считает, что парламентарий должен получать больше, чем квалифицированный работник. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Политик отреагировал на появившееся в соцсетях видео, на котором он в ответ на жалобы жителей на маленькие зарплаты заявил, что спокойно относится к своей зарплате в 400 тысяч рублей. По словам Шеина, его слова вырвали из контекста, так как на встрече присутствовали представители его политических оппонентов.

Депутат рассказал, что всю жизнь использовал зарплату на общественные задачи — политические или материальные. Кроме того, он регулярно помогает людям. По словам Шеина, в прошлом году он купил врачам 1,5 тысячи респираторов стоимостью 500 рублей за штуку.

В марте депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что парламентарии получают справедливую зарплату, ее едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и зарплаты помощников. По его словам, в Госдуме получают не более 300 тысяч рублей, огромные деньги при этом уходят на избирательную кампанию.

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