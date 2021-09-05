Предсказано трагическое исчезновение ледников в Пиренеях

Самые южные ледники Европы, вероятно, почти исчезнут в следующие два десятилетия из-за изменения климата, поскольку сокращение ледяной массы на Пиренеях продолжается с постоянной быстрой скоростью, наблюдаемой, по крайней мере, с 1980-х годов. Это предсказывают испанские ученые, которые опубликовали статью в журнале Geophysical Research Letters.

С 2011 года в Пиренеях между Испанией и Францией три ледника исчезли или превратились в полосы льда. В 17 из двух десятков оставшихся ледяных щитов толщина льда в среднем сократилась на 6,3 метра. Масса сократилась более чем на одну пятую (на 23 процента) почти за одно десятилетие.

Причиной ученые называют глобальное изменение климата и, в частности, общее повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия в Пиренейском регионе начиная с XIX века. По словам геологов, такие изменения должны были стать трагедией для ландшафта Пиренеев и его биоразнообразия, однако точные последствия пока остаются неизвестными.

Ученые обнаружили уменьшение толщины льда вплоть до 20 метров в некоторых местах самых быстро тающих ледников. Сокращение четырех самых крупных происходит со стабильной скоростью, по сравнению со скоростью уменьшения ледяных щитов меньшего размера. Авторы исследования заключают, что они могут с уверенностью утверждать, что пиренейские ледники находятся в чрезвычайной опасности и могут исчезнуть или превратиться в остаточные ледяные пятна примерно через два десятилетия.