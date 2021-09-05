Обнаружены новые доказательства существования планеты Х

Астрономы США нашли новые доказательства существования гипотетической девятой планеты в Солнечной системе. Они подтвердили, что кластеризация орбит объектов пояса Койпера не является результатом систематической ошибки наблюдения и действительно может быть вызвана еще не открытым массивным объектом или планетой Х. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Авторы новой работы приняли во внимание возможность предвзятых данных, но даже в этом случае кластеризация орбит является статистически необычной. Вероятность того, что она следствие случайности, составляет всего 0,4 процента. Это также позволило исследователям точнее определить местоположение вероятной орбиты девятой планеты. Оказалось, что та должна находиться немного ближе к Солнцу, чем предполагалось изначально. И если планета существует, она должна быть обнаружена с помощью Обсерватории имени Веры Рубин, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Еще в 2016 году американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин изучили статистическое распределение орбит объектов пояса Койпера и пришли к выводу, что кластеризация должна быть вызвана не открытой на настоящий момент внешней планетой. Согласно их расчетам, этот объект имеет массу в пять Земель и примерно в десять раз удален от Солнца, чем Нептун.