Акула напала на мужчину и откусила ему руку

Акула напала на жителя Австралии и откусила ему руку. Вопреки усилиям врачей, спасти мужчину не удалось, и он скончался утром 5 сентября, пишет The Sydney Morning Herald.

Нападение было зафиксировано на пляже Шелли, который располагается на северном побережье Нового Южного Уэльса. На помощь отдыхающему поспешили местные серферы и другие посетители пляжа. На берегу за жизнь мужчины боролись четыре бригады медиков, но их усилия не принесли результата. Согласно имеющимся данным, погибшему было около 30 лет.

Ранее сообщалось, что на 19-летнюю студентку Софию Скрогги из американского города Бока-Ратон, штат Флорида, напали акулы и чуть не лишили ее руки во время семейного путешествия на Багамы.