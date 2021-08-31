Из жизни
 
Последние новости
На Украине захотели сменить название страны
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах-лидерах по вакцинации
Захарова предложила Украине назваться «Укрусью»
Сестры Аверины рассказали о взаимоотношениях с Ашрам
Генсек ООН заявил о гуманитарной катастрофе угрожающих размеров в Афганистане
Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»
Московские проститутки обокрали жену клиента 
Байдена призвали раскрыть Зеленскому правду об интересах Вашингтона в Киеве
В российском городе нашли мертвыми поклонницу черной магии и ее годовалую дочь
Новости партнеров
Прослушать новость

Акулы напали на 19-летнюю студентку и чуть не лишили ее руки

На Багамах тупорылые акулы напали на 19-летнюю американку и чуть не оставили ее без руки
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

На 19-летнюю студентку Софию Скрогги из американского города Бока-Ратон, штат Флорида, напали акулы и чуть не лишили ее руки во время семейного путешествия на Багамы. Об этом сообщает Daily Star.

В начале июля американка отдыхала с родственниками на Багамах. Однажды они вместе с младшей сестрой Оливией прыгнули в воду, чтобы поймать длинноперого губана с помощью копья. Однако через несколько мгновений после того, как девушки начали вытаскивать рыбу из воды, они внезапно столкнулись с акулами. «Я держала рыбу. Следующее, что я помню, это как тупорылая акула прыгнула мне в лицо, и меня охватила паника. А потом я увидела, как вода стала красной из-за моей крови», — рассказала София.

Кровь привлекла еще одну хищницу, которая тоже набросилась на американку и вцепилась в ее правую руку. Младшая сестра девушки ударила животное по носу, как их учил отец, и тогда акула разжала челюсти и отпустила Софию. Она сразу начала кричать и просить помочь ей забраться в лодку. Старшая сестра пострадавшей, Николь, затащила ее в лодку и перевязала рану полотенцем.

Спустя полтора часа американку доставили в местную больницу — для восстановления поврежденной руки Софии потребовались две операции, так как во время нападения акула разорвала ей пять сухожилий. Врачи также нашли фрагмент зуба хищницы, который застрял в безымянном пальце девушки. «Акуле достался маленький кусочек меня, а мне — ее кусочек», — пошутила пациентка.

Тупорылая акула, или бычья акула, получила свое название за строение рыла, свирепый непредсказуемый нрав и способность жить и охотиться в пресных водах: они часто нападали на быков, которых пастухи приводили на водопой. Акулы этого вида питаются дельфинами, крупными беспозвоночными и различными видами рыбы. Эти хищники считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс на мужчину напала большая белая акула, также известная как акула-людоед. Акула нанесла ему серьезную травму руки.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Акула набросилась на 12-летнюю девочку на общественном пляже
Акула столкнула серфера с доски и искусала его
Трехметровая акула-людоед напала на мужчину и едва не лишила его руки
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
12:1426 августа

Водитель случайно устроил гонки с полицией из-за забывчивости

11:0126 августа

Диетологи назвали пять неочевидных полезных свойств вишни

10:0026 августа

Мужчина нашел первую любовь в сети спустя 36 лет, написал ей и через год женился

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
09:0026 августа

Считавшая себя бесплодной женщина родила пятерых детей

07:0126 августа

101-килограммовая девушка похудела на 36 килограммов и раскрыла секрет успеха

05:1326 августа

Девушка выгнала возлюбленного из-за кошки и нашла поддержку в сети

Из жизни00:03 2 июля

«Ружье не поможет»

Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
01:5826 августа

Отрицавшая существование COVID-19 девушка заразилась и описала «жуткие симптомы»

01:4026 августа

Еду из самолетов начнут продавать в магазинах

20:3025 августа

Женщина взяла 1000 уроков вождения и не смогла получить водительские права

Россия
Скандальных победителей «Евровидения» заметили в ушанках на улицах Москвы
В Госдуме оценили заявление посла НАТО о вступлении Украины в альянс
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Губернатор Липецкой области рассказал о новых школах и благоустройстве региона
Зависимые.
Почему пациенты с мышечной атрофией лишены жизненно необходимых препаратов
Проценко предсказал вспышку COVID-19
«Мы проявили мягкотелость»
Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Комаровский развеял мифы о частой детской проблеме и дал совет молодым родителям
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Популярная блогерша найдена мертвой в собственном доме
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Правительство России запустило Telegram-канал
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Популярная соцсеть лишит часть пользователей доступа
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
Genesis GV80 обновился и обзавелся шестиместной версией
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
Появились новые подробности об электрокарах Chery для России
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
На улицах Парижа ввели ограничение скорости 30 км/ч
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
В Татарстане откроют четыре новых завода стройматериалов
В центре Красноярска завершили реставрацию старинного дома
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Марий Эл второй раз за год зацвела сирень
Все материалы