Акулы напали на 19-летнюю студентку и чуть не лишили ее руки

На Багамах тупорылые акулы напали на 19-летнюю американку и чуть не оставили ее без руки

На 19-летнюю студентку Софию Скрогги из американского города Бока-Ратон, штат Флорида, напали акулы и чуть не лишили ее руки во время семейного путешествия на Багамы. Об этом сообщает Daily Star.

В начале июля американка отдыхала с родственниками на Багамах. Однажды они вместе с младшей сестрой Оливией прыгнули в воду, чтобы поймать длинноперого губана с помощью копья. Однако через несколько мгновений после того, как девушки начали вытаскивать рыбу из воды, они внезапно столкнулись с акулами. «Я держала рыбу. Следующее, что я помню, это как тупорылая акула прыгнула мне в лицо, и меня охватила паника. А потом я увидела, как вода стала красной из-за моей крови», — рассказала София.

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Кровь привлекла еще одну хищницу, которая тоже набросилась на американку и вцепилась в ее правую руку. Младшая сестра девушки ударила животное по носу, как их учил отец, и тогда акула разжала челюсти и отпустила Софию. Она сразу начала кричать и просить помочь ей забраться в лодку. Старшая сестра пострадавшей, Николь, затащила ее в лодку и перевязала рану полотенцем.

Спустя полтора часа американку доставили в местную больницу — для восстановления поврежденной руки Софии потребовались две операции, так как во время нападения акула разорвала ей пять сухожилий. Врачи также нашли фрагмент зуба хищницы, который застрял в безымянном пальце девушки. «Акуле достался маленький кусочек меня, а мне — ее кусочек», — пошутила пациентка.

Тупорылая акула, или бычья акула, получила свое название за строение рыла, свирепый непредсказуемый нрав и способность жить и охотиться в пресных водах: они часто нападали на быков, которых пастухи приводили на водопой. Акулы этого вида питаются дельфинами, крупными беспозвоночными и различными видами рыбы. Эти хищники считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс на мужчину напала большая белая акула, также известная как акула-людоед. Акула нанесла ему серьезную травму руки.