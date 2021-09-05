Плывшие на катере в Дагестан семеро россиян перестали выходить на связь

МЧС: начат поиск семерых человек, которые плыли на катере из Волгограда в Дагестан

Спасатели ведут поиск группы из семи человек, которые плыли на катере из Волгограда в Махачкалу и перестали выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Астраханской области, передает ТАСС.

По данным пограничного управления, 31 августа группа находилась на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. В последний раз путешественники общались с родственниками утром 3 сентября по спутниковому телефону.

Они шли по маршруту на катере «Корвет-750-А», но не зарегистрировались в качестве туристической группы в МЧС.

Информация о пропаже туристов передана «Администрации морских портов Каспийского моря», чтобы скоординировать поисковую операцию.