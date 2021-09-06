Лицо «пришельца» стало новым трендом в пластике

Британский хирург рассказал об опасности новой тенденции в пластике лица. Материал публикует Daily Star.

Основатель клиники Frati Cosmetic Surgery Риккардо Фрати (Riccardo Frati) заявил, что современные стандарты красоты привели к моде на создание внешности пришельца с помощью филлеров. Врач объяснил, что пациенты стали чрезмерно деформировать свои черты лица путем увеличения губ и скул, а также сужения носа и подбородка.

Доктор связывает описанное явление с популяризацией социальных сетей. «Я думаю, что в наше время люди слишком много времени тратят на просматривание своих и чужих селфи. В наши дни мы смотрим на себя намного чаще, чем 10 лет назад. Полагаю, что это создает желание выглядеть определенным образом», — подчеркнул эксперт.

Так, например, Фрати назвал украинку Анастасию Покрищук наиболее яркой обладательницей «инопланетной» внешности. Известно, что блогерша потратила почти 155 тысяч рублей на ботокс и процедуры по изменению формы скул и губ.

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Руководитель клиники Harris Clinic в Лондоне Стивен Харрис (Steven Harris), в свою очередь, добавил, что регулярное использование социальных сетей приводит к дисморфофобии — психическому расстройству, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела.

По его словам, упомянутое расстройство приводит к злоупотреблению пластическими операциями. «Эта “инопланетная эпидемия” распространяется с ужасающей скоростью. Нам нужно разобраться в том, как минимизировать ущерб данного явления», — заключил специалист.

В марте Риккардо Фрати раскрыл причину одинаковых женских лиц в Instagram. Он подчеркнул, что в современном обществе сформировались определенные типажи внешности, которым хотят соответствовать женщины. Отмечается, что одним из них оказалось «кошачье» лицо, для которого характерны маленький нос, узкий лоб, раскосые глаза и приподнятые брови. К такому типажу относятся Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Меган Фокс и Тейлор Свифт.