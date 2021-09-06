Блогерша раскрыла простой способ провести популярную женскую процедуру дома

Жительница Калифорнии раскрыла простой способ провести популярную женскую процедуру в домашних условиях и озадачила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша Одали (Odaly) регулярно делится на своей странице роликами, посвященными уходу за кожей лица и макияжу. На одном из последних видео она показала, как можно самостоятельно оформить брови при помощи подручных средств: скотча, маникюрных ножниц и пинцета.

Сперва героиня материала отрезала небольшой кусок скотча и приклеила его на руку, чтобы сделать полоску менее липкой. Затем она прикрепила ее на заранее расчесанные брови, следуя их естественной форме. Далее блогерша начала подрезать торчащие волоски по заданной скотчем линии. Завершив коррекцию основной части брови, Одали перешла к ее уголку. Она вновь приклеила на бровь скотч, но теперь уже под углом, и повторила свои действия. Наконец, она выщипала лишние волоски у основания и под бровью. В конце ролика видно, что девушке удалось достичь аккуратной формы.

Публикация Одали стала вирусной и набрала 7,7 миллиона просмотров и 660 тысяч лайков, однако пользователи сети раскритиковали предложенный лайфхак в комментариях. «У тебя до этого были идеальные брови», «Мне стало больно», «Ладно еще одну волосинку постричь, но почти всю бровь...», «У меня не такие густые брови, чтобы их резать», «Никогда так больше не делай, иначе волоски начнут расти очень беспорядочно», — высказались они.

В мае девушка решила «улучшить» брови дома и осталась без ресниц. Пользовательница с никнеймом ilikechickfilasomuch решила сделать самостоятельную коррекцию с помощью воска. На кадрах ролика она продемонстрировала результат действия, однако по неопытности героиня материала случайно нанесла часть воска на ресницы, в результате чего на одном ее глазу их почти не осталось.