Предсказана судьба металлических денег в России

Экономисты рассказали, что в ближайшее время металлические деньги не выйдут из оборота

Специалисты в интервью изданию «Известия» поделились своим мнением о будущем металлических денег в России, а также минусах и плюсах их использования.

Экономист Леонид Хазанов отмечает, что отказаться от них в ближайшие пять лет вряд ли получится, так как в России еще много удаленных населенных пунктов, где нет банкоматов и магазины не пользуются онлайн-платежами. Он подчеркнул, что если быстро вывести монеты из оборота, то у сельских жителей могут возникнуть трудности при оплате товаров.

Исполнительный директор SlickJump Антон Ермаков, в свою очередь, рассказал, что сейчас бумажные и металлические деньги обеспечивают переходный период, а применение безналичных способ оплаты и криптовалют расширяется. В какой-то момент мир массово перейдет на цифровые деньги, резюмировал он.

Мелочь занимает определенный вес и объем в кошельках, а также на поиски монет при покупке товара требуется время, объяснил Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Деловой России. Он добавил, что, помимо всего прочего, металлические деньги всегда считались переносчиками инфекций. что играет важную роль во время пандемии коронавируса.

Ранее глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев заявил, что России следует отказаться от металлических денег, так как их производство дороже, чем номинал. По его мнению, на сегодняшний день металлические деньги государству делать затратно и дорого.

