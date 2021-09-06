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Полковник объяснил решение Минобороны нарастить численность резервистов

Полковник: Минобороны решило увеличить численность резервистов из-за учений с Белоруссией
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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Минобороны решило увеличить численность резервистов в армии из-за военных учений с Белоруссией «Запад-2021». Такое объяснение дал полковник в отставке Виктор Литовкин, передают «Известия».

По словам Литовкина, на такие мероприятия, как учения, традиционно привлекают резервистов.

Вторая причина — необходимость иметь в запасе специалистов, которые смогут управлять современной боевой техникой. «Не просто там бегать с автоматом по полю, стрелять, а чтобы они могли управлять танками, самоходными артиллерийскими установками, радиолокационными станциями, беспилотными летательными аппаратами и так далее», — подчеркнул полковник.

Литовкин добавил, что из резерва призывают тех, кто раньше уже служил в армии на соответствующих специальностях, а потом уволился в запас и периодически проходил переподготовку, работал в промышленности. В случае необходимости они должны будут в совершенстве владеть армейской техникой. Переподготовка им нужна в связи с тем, что меняется техника. Определенное количество боевых машин при этом стоит на базах, и резервисты могут участвовать в ее подготовке к учениям и возврате на хранение.

Ранее стало известно, что Минобороны решило нарастить численность резервистов в российской армии. В ведомстве не уточнили, сколько их сейчас и на сколько предполагается увеличить это количество.

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Предыстория: В России нарастят численность резервистов
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