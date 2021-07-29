Минобороны России решило искать бойцов на базу в Таджикистане через «Авито»

Минобороны России решило искать военнослужащих на 201-ю военную базу в Таджикистане через сервис объявлений «Авито». На это обратила внимание «Газета.ру».

Ведомство рассматривает кандидатов, годных к военной службе без ограничений. Анкеты тех, кто «годен к военной службе с незначительными ограничениями», рассматриваться не будут, поскольку служить придется «в условиях больших морально-психологических и физических нагрузок». Прошедшим отбор гарантируется 70 тысяч рублей в месяц, выслуга лет из расчета 1 месяц службы за 3 месяца, а также отпуск от 45 суток.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что речь идет о наборе в боевые подразделения 201-й базы. «Поэтому, естественно, они будут участвовать в боевых действиях, если они начнутся. Они подписали контракт, присягу давали раньше. Если какое-то обострение, будут воевать», — пояснил он изданию.

28 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова оказать любую помощь Таджикистану в связи с событиями в Афганистане, где произошел всплеск активности террористов на фоне вывода войск НАТО и США из страны. Среди прочего, по его словам, уделяется внимание укреплению боевого потенциала российской базы. Он уточнил, что стороны прорабатывают план действий в случае проникновения боевиков. Министр заверил, что российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность страны окажется под угрозой.

Российская 201-я военная база дислоцируется в Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные части, а также подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России). Последние овладели обширными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.