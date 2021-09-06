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В России нарастят численность резервистов

Минобороны приняло решение нарастить численность резервистов в российской армии
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Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Министерство обороны России приняло решение нарастить численность резервистов в российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в Минобороны не уточнили, сколько на данный момент резервистов в российской армии и насколько предполагается увеличить это число. В ведомстве также рассказали, что подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область для участия в учениях «Запад-2021». Там они выполняют учебно-боевые задачи для совершенствования своих военных знаний, умений и навыков, говорится в заявлении Минобороны.

Ранее в Минобороны предупредили о ведении против России войны нового типа. «В настоящее время инструменты ведения войны и соперничества мирного времени схожи до степени смешения. Спектр угроз и способов межгосударственного противоборства изменяется настолько, что можно констатировать возникновение нового типа войны — ментальной войны. И эта война уже идет», — предупредил советник министра обороны Андрей Ильницкий .

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