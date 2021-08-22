В Минобороны предупредили о ведении против России войны нового типа

Советник министра обороны Андрей Ильницкий предупредил о ведении против России войны нового типа. Его мнение, озвученное на конференции в подмосковной Кубинке, приводит РИА Новости.

«В настоящее время инструменты ведения войны и соперничества мирного времени схожи до степени смешения. Спектр угроз и способов межгосударственного противоборства изменяется настолько, что можно констатировать возникновение нового типа войны — ментальной войны. И эта война уже идет», — сказал Ильницкий.

Советник Сергея Шойгу отметил, что цель подобного противостояния сводится к уничтожению самосознания и изменению ментальной и цивилизационной основы общества противника.

«Ментальные войны ведутся без объявления, последствия их проявляются хоть и не сразу, но необратимо. Им присущи стратегические и оперативные цели, определенные этапы и технологии реализации. Причем это весьма тонкие технологии, предназначенные для влияния как на определенные персоны, так и на массы людей», — уверен Ильницкий.

Одним из главных фронтов такой войны советник министра обороны назвал переформатирование информационного поля, которое в ходе борьбы заполняется чуждым с точки зрения истории развития общества и традиций контентом.

«Российские культура, традиции, убеждения и мировоззрение людей выступают главным призом ментальной войны против нас, — констатировал Ильницкий. — Проблема современной России не только в экономической зависимости от внешнего мира, но и в ментальном заражении чуждыми смыслами. Для нашего де-идеологизированного, разобщенного пост-ковидного общества, где элита во многом утратила волю и доверие, ментальная война, ведущаяся против России с использованием, в том числе, технологий искусственного интеллекта, является самым опасным типом «холодной войны».

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров перечислил мешающие развитию России факторы. Среди прочего, он отметил, что западные партнеры хотят сделать все для того, чтобы внешние условия для развития России не были такими благоприятными, как хотелось бы Москве. При этом Запад, по мнению главы российского МИД, манипулирует исторической тематикой и итогами Второй мировой войны.

