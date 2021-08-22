Путин рассказал о важности исторической памяти для народа

Президент России Владимир Путин отметил, что для каждого народа, желающего сохраниться и иметь будущее, важна историческая память. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с представителями партии «Единая Россия» в Москве. Его слова передает ТАСС.

Путин отметил, что хорошим примером является акция «Бессмертный полк», которая представляет собой «реку памяти, гордости, благодарности нашим предкам за то, что они для нас сделали, и надежды на лучшее будущее».

По словам российского лидера, «чтобы эта надежда была реализована, нужно, чтобы будущий состав Госдумы, ее ядро, "Единая Россия" эффективно работали».

«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проходит ежегодно в России и за рубежом для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов.