Лавров перечислил мешающие развитию России факторы

Запад мешает развитию России, максимально усложняя внешние условия. Об этом министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил на встрече главы государства Владимира Путина с представителями «Единой России». Ее трансляцию на YouTube ведет телеканал «360».

«Ясно — в последние годы особенно ярко это проявляется, — что наши западные коллеги хотят сделать все для того, чтобы внешние условия для развития России не были такими благоприятными, как хотелось бы нам», — констатировал Лавров. По мнению главы МИД, такая позиция внешних партнеров вынуждает Россию опираться на собственные силы.

«Мы никогда не стремились к самоизоляции, к конфронтации, но полагаться на партнеров, которые ненадежны, нам, наверное, уже сейчас не позволяет новейшая история, которую мы испытали на себе», — посетовал дипломат.

Также Лавров заметил, что при сдерживании России Запад манипулирует исторической тематикой и итогами Второй мировой войны.

«Запад по-прежнему не очень расположен учитывать интересы тех, кто просто имеет другую точку зрения», — сказал глава российского МИД.

Тем временем Путин похвалил российскую дипломатию за наступательную позицию во внешнеполитической стратегии. По словам президента, российских дипломатов долгое время критиковали за невнятную позицию в международных вопросах, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.