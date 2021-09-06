Россиянина посадили на 15 лет за убийство инвалида из-за лая собаки

Красноярский краевой суд вынес приговор местному жителю, который из-за лая собаки избил до смерти многодетную женщину-инвалида. Об этом сообщается на официальном сайте краевой прокуратуры региона.

Мужчину признали виновным по пункту «и» части 2 статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений»).

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Исковые требования сына погибшей о возмещении морального вреда удовлетворены судом в сумме трех миллионов рублей.

По версии следствия, утром 24 декабря 2020 года в Красноярске во дворе жилого дома микрорайона Покровский нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт с 49-летней женщиной, которая выгуливала собаку. Подсудимому не понравился лай пса, и он несколько раз ударил упавшую на спину женщину по жизненно важным органам. От полученных травм она скончалась в больнице.

У погибшей остались трое детей, в том числе двое несовершеннолетних.

