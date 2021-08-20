Директор российской компании забил до смерти подчиненного и сжег его тело

В Нижнем Тагиле директор предприятия убил сторожа и сжег его тело

В Нижнем Тагиле задержан 58-летний директор предприятия по добыче полезных ископаемых, которого подозревают в убийстве подчиненного. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, тело убитого со множеством ожогов и травмой головы было обнаружено 12 августа в лесополосе. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Вскоре был задержан и подозреваемый, который подробно рассказал о преступлении. Он сообщил, что мужчина работал у него в компании сторожем. В ночь на 11 августа предприниматель убил подчиненного в ходе ссоры, а затем вывез тело в лесополосу и поджег.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены ряд экспертиз, допрошены свидетели.