Россиянин сжег двоих детей и тещу

В городе Прокопьевске Кемеровской области местный житель сжег двоих детей и тещу. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета Надежда Ананьева.

По ее словам, 39-летнего мужчину признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью. Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Установлено, что в мае 2005 года мужчина, не желавший признавать отцовство, решил убить двоих детей в возрасте восьми месяцев и полутора лет. В ночь на 10 мая он поджег дом, где находились дети, а также их мать и бабушка. Также он облил бензином двери и территорию вокруг дома, чтобы отрезать выход. Когда произошло возгорание, мужчина скрылся с места происшествия.

Находившейся в доме 27-летней россиянке удалось выбраться на улицу и вывести остальных. Пострадавшие были госпитализированы, однако детей и 50-летнюю женщину спасти не удалось. Причастность мужчины к поджогу установили только в 2015 году.

22 января сообщалось , что житель села Карамахи в Буйнакском районе Дагестана убил свою жену, облил тело бензином и сжег в огороде. Россиянина доставили в отделение, где он во всем сознался.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru