МЧС России сообщило, что пропавший в Каспийском море катер обнаружили в Дагестане

Пограничники обнаружили катер, ранее пропавший в Каспийском море. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области, передает РИА Новости.

Отмечается, что частный катер «Корвет-750-А» обнаружили в Дагестане, в районе западной оконечности острова Тюлений. Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждается.

О пропаже катера, следовавшего из Волгограда в Махачкалу, стало известно ранее 5 сентября. По данным пограничного управления, 31 августа группа находилась на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. На борту плавсредства находились семь человек. Среди пассажиров катера — трое детей, самому маленькому из которых восемь месяцев. Позже стало известно, что судно находится в районе острова Тюлений.