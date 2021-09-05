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Стало известно о троих детях на пропавшем в Каспии катере

ТАСС: на пропавшем в Каспийском море катере могут быть трое детей
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Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На катере, пропавшем в Каспийском море, могут находиться четверо взрослых и трое детей. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, точной информации нет. Эти сведения поступили от человека, который и заявил о пропаже группы.

О пропаже катера, следовавшего из Волгограда в Махачкалу, стало известно ранее 5 сентября. По данным пограничного управления, 31 августа группа находилась на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. В последний раз путешественники общались с родственниками утром 3 сентября по спутниковому телефону.

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