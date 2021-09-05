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Пропавший в Каспийском море катер нашелся у обезлюдившего острова

Росморречфлот: исчезнувший в Каспийском море катер нашелся у острова Тюлений
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Фото: Русское географическое общество

Пропавший в Каспийском море катер находится в районе острова Тюлений. Об этом ТАСС сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

В ведомстве подтвердили, что на борту плавсредства находятся семь человек. Среди пассажиров катера — трое детей, самому маленькому из которых восемь месяцев.

О пропаже катера, следовавшего из Волгограда в Махачкалу, стало известно ранее 5 сентября. По данным пограничного управления, 31 августа группа находилась на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Тюлений — обезлюдивший остров в 30 километрах к северо-востоку от мыса Суюткина коса. В первой половине 20 века там действовал рыбный завод, был построен поселок. Из-за повышения уровня Каспийского моря и сокращения рыбных ресурсов поселок был ликвидирован. Сейчас на острове проживают сотрудники метеостанции.

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