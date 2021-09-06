Россия осудила военный переворот в Гвинее

Москва осуждает любые попытки государственного переворота и выступает против неконституционной смены власти в Гвинее. Об этом заявили в МИД России.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве требуют освобождения захваченного мятежными военными гвинейского президента Альфы Конде и обеспечения его неприкосновенности. Россия призывает все политические силы в Гвинее воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой события сопряженные с проявлением насилия. В МИД добавили, что выступают за урегулирование обстановки в стране и возвращение ситуации в конституционное русло.

Ранее сообщалось, что в Гвинее произошла попытка государственного переворота. 5 сентября в центре столицы страны Конакри началась стрельба. По словам очевидцев, на улицах появилось множество военных.

По данным местных СМИ, главу государства Альфу Конде захватили силы спецназначения, которыми управляет полковник Мамади Думбуя, осуществивший попытку переворота. Военные также пленили нескольких высокопоставленных лиц. Как уточнило агентство Reuters, мятежники позднее заявили, что гарантируют главе государства безопасность. Отмечалось, что врачи уже осмотрели Конде, президент не пострадал.

Возглавивший мятеж в африканской стране экс-легионер французской армии Думбуя выпустил видеообращение, в котором анонсировал роспуск правительства Гвинеи, отмену конституции, а также закрытие границ государства.