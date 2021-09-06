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В схватку огромного питона с гиеной вмешался змеелов

В Индии змеелов освободил гиену, на которую напал питон
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В индийском штате Мадхья-Прадеш люди спасли гиену, на которую напал огромный питон. Об этом сообщает Newsflare.

Свидетелем схватки двух хищников стал крестьянин Ситарам Чаудхури (Sitaram Choudhury), который направлялся на свое поле для уборки урожая. Он немедленно сообщил об увиденном в лесное ведомство, которое направило на место происшествия профессионального змеелова.

Когда тот прибыл, питон уже обвился вокруг гиены и пытался ее задушить. На глазах многочисленных зевак змеелов вмешался в их поединок, голыми руками поднял пресмыкающееся и освободил гиену. И змею, и ее добычу отправили в город Сагар для обследования.

Ранее сообщалось, что трехметровый питон в Сингапуре проглотил домашнюю собаку на глазах у ее хозяйки. Владелица шпица была настолько шокирована, что в течение пяти минут не могла пошевелиться.

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