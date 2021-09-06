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Назван фактор риска осложнений во время родов

Ученые из США заявили, что перенесенный сепсис повышает риск осложнений во время родов
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Фото: Unsplash

Исследователи из США выяснили, что у женщин, которые во время беременности перенесли сепсис (заражение крови), могут быть осложнения во время родов. Статья ученых опубликована в JAMA Network Open.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали данные 14,5 тысячи пациенток с одним плодом, рожавших с 2012 по 2018 год. Так, 59 из них во время беременности перенесли сепсис, оправились от инфекции и были выписаны до родов. Наиболее распространенными его причинами были два типа инфекций — легочные и мочевыводящих путей. Пациентки с сепсисом были моложе, у них чаще был более высокий индекс массы тела и наблюдался диабет.

Исследователи выяснили, что у беременных с сепсисом риск осложнений до и после родов был выше в два раза. Таким пациенткам чаще было необходимо кесарево сечение, у них чаще происходили послеродовые кровотечения и преждевременные роды. Кроме того, обнаружилось, что у беременных, у которых сепсис развился на меньшем сроке беременности (чей плод не был старше 24 недель), был выше риск плацентарной недостаточности, гипертонии и маловесных новорожденных.

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