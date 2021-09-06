В российском городе откопали деревянную канализацию

Рабочие откопали в исторической части Екатеринбурга канализационную трубу из лиственницы. Возраст трубы составляет 95-100 лет, ее проложили во время строительства первых городских сетей водоснабжения, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МУП «Водоканал».

Как отметили в «Водоканале», на сегодняшний день сетей водоотведения из лиственницы почти не осталось. «Это очень редкая находка, частичка истории города, — подчеркнул представитель предприятия. — В последний раз мы находили трубопроводы из лиственницы около двух лет назад в районе старого ВИЗа (жилой район в Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга — прим. «Ленты.ру»)».

Эксперты полагают, что монтаж производился во время застройки района возле управления Свердловской железной дороги. Старинную трубу передали в службу водоотведения, ее разместят среди других уникальных исторических экспонатов, представленных на предприятии.

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