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Рабочие нашли в канализации изготовленный до нашей эры бюст Гермеса

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Фото: Greek Ministry of Culture

Рабочие в греческих Афинах нашли античный бюст бога Гермеса во время работ в дренажной системе. Об этом сообщает издание Smithsonian Magazine.

В пятницу, 13 ноября во время работ в канализации Афин рабочие обнаружили бюст древнегреческого бога Гермеса. Скульптура находилась на глубине одного метра под землей и хорошо сохранилась. Ее нашли в стене дренажного протока под площадью Агия Ирини.

Предположительно, статую изготовили в 300-е года до нашей эры (рубеж IV-III веков до нашей эры). В отличие от традиционных описаний Гермеса как юноши, найденный бюст представляет бога как человека зрелого возраста.

Изваяние создано в стиле древнегреческого скульптора Алкамена, который работал в первой половине V века до нашей эры. Его голова Гермеса Пропилейского, которая когда-то стояла на входе в Афинский Акрополь, вдохновила множество более поздних копий.

Тысячелетний бюст был одной из герм — статуй, которые использовались как уличные указатели в античных Афинах. Слово «герма» переводится как «груда камней». Такие статуи одновременно представляли собой культовые объекты и служили дорожными ориентирами.

Как и другие боги и богини, Гермес выполнял множество ролей. Некоторые почитали его как бога плодородия, другим он был известен как посланник богов, воплощенный в теле молодого человека с крыльями. Главной ролью Гермеса было покровительство путешественникам и торговцам.

Ранее сообщалось, что в строитель нашел потолке церкви святого Иакова в бельгийском Антверпене послание потомкам из 1941 года. Авторами письма, спрятанного в спичечном коробке, были четверо рабочих, занимавшихся отделкой церкви.

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