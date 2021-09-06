Премьеры Белоруссии и РФ обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

6 сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провел телефонный разговор с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совмина Белоруссии.

«Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в различных сферах», отметили в белорусском правительстве.

Кроме того, Головченко и Мишустин в ходе диалога подчеркнули «конструктивный характер взаимодействия в рамках углубления интеграции в Союзном государстве Беларуси и России».

Накануне стало известно, что Белоруссия и Россия практически завершили согласование пакета интеграционных документов. Об этом заявил первый вице-премьер правительства республики Николай Снопков. «Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ», — подчеркнул Снопков.

Ранее Головченко сообщил, что Белоруссия завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт. «23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы», — заявил он.

