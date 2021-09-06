В Совфеде оценили идею о переводе часов на зимнее время

Сенатор Валерий Рязанский: в обществе нет единой позиции о переводе часов на зимнее время

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский оценил идею о переводе часов на зимнее и летнее время. Его цитирует РИА Новости.

Сенатор отметил, что в обществе существует разное мнение по этому поводу: «Консолидированной позиции нет».

«Предложение вернуться к переводу часов на зимнее и летнее время может быть связано с предвыборным пиаром», — сказал Рязанский.

Ранее глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев высказался за возврат к переходу на зимнее и летнее время. По словам Жигарева, это позволит стране существовать со всем миром «синхронно».

К этой идее возвращались в марте 2019 года. Тогда в Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Часовую стрелку предлагалось смещать на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.

Летом 2011 года по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.