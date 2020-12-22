Путин подписал закон о переходе Волгоградской области на московское время

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Волгоградская область переходит на московское время. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон вступает в силу 27 декабря в 02:00. Волгоградская область будет исключена из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).

Волгоградская область перешла в 3-ю часовую зону в октябре 2018 года по итогам референдума — за перевод времени на час вперед проголосовали 58, 82 процента жителей региона. Против высказывались 40,16 процентов.

Позднее горожане и предприниматели начали жаловаться властям на то, что жить по новому времени неудобно, передает «Интерфакс». 1 июля 2020 года прошел опрос, по результатам которого 65,74 процента жителей региона высказались за возврат к московскому времени.