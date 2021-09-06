Американцы начали следить за мигрантами при помощи искусственного интеллекта

В США границу с Мексикой оснастили оборудованием AST с автораспознаванием людей в темноте

На границе США с Мексикой установили оборудование AST, которое позволяет контролировать незаконное перемещение мигрантов при помощи искусственного интеллекта. Специальные камеры разработал основатель американской компании Oculus VR, специализирующейся на гаджетах и программном обеспечении для виртуальной реальности, Палмер Лаки (Palmer Luckey), передает New York Post.

На протяжении двух тысячи миль (3218,69 километра) вдоль южной границы США посты оснастили передовыми камерами, которые начали следить за обстановкой 24 часа в сутки. Высокотехнологичные устройства наблюдения запитаны энергией от солнечного света и реагируют на движение в радиусе двух миль (трех километров). Пограничники, которые патрулируют территорию, получают всю информацию в режиме реального времени.

Оборудование AST сканирует окружающую среду и автоматически распознает людей даже в темное время суток, что позволяет следить за мигрантами-нелегалами и контрабандистами, пересекающими границу по ночам. До внедрения AST агенты могли контролировать только около четверти территории со своих грузовиков, с новыми камерами наблюдение ведется даже в труднодоступных местах. Впервые камеры испытали в 2018 году в секторе границы Сан-Диего, а недавно их установили в секторе Эль-Пасо — в одном из самых загруженных мест по пересечению границы мигрантами.

В апреле президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом с заявлением о необходимости закончить «изнурительную войну с миграцией», предложив восьмилетний план оформления людям гражданства без документов. В феврале Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. В американских штатах насчитывается более 11 миллионов жителей, незаконно проникших на территорию страны.