В США начали собирать донаты на строительство стены с Мексикой

Губернатор штата Техас в США Грег Эбботт инициировал кампанию по сбору донатов на строительство стены с Мексикой. Об этом говорится на сайте штата.

«Хотя обеспечение безопасности на границах — обязанность федерального правительства, Техас не будет сидеть, сложа руки, пока кризис усугубляется. Штат разработал самый надежный и всеобъемлющий план, который когда-либо видела страна», — говорится в обращении Эбботта.

The Sun указывает, что теперь ему предстоит собрать 250 миллионов долларов «первоначального взноса»: эти деньги пойдут на поиск проджект-менеджера и подрядчиков для строительства стены. Эбботт хочет, чтобы эту сумму частично покрыли донаты.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил, что поможет Техасу и пошлет туда полицейских, чтобы те участвовали в разрешении кризиса. По мнению Десантиса, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не справляется с этим.

С 19 февраля Вашингтон приступил к первому этапу программы, «направленной на восстановление безопасной и упорядоченной обработки документов на юго-западной границе». В ее рамках мигрантам помогают оформить виртуальную регистрацию, после чего разрешают пересечь границу. При этом рассмотрения своих запросов и судебных слушаний мигранты теперь ждут на территории Штатов, а не Мексики, как это было при экс-президенте Дональде Трампе.

В США насчитывается более 11 миллионов жителей, незаконно проникших на территорию страны. С 19 февраля Вашингтон приступил к первому этапу программы, в рамках которой мигрантам помогают оформить виртуальную регистрацию, после чего разрешают пересечь границу.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться