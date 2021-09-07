Россиянка выставила на продажу автограф Элтона Джона за 5 тысяч рублей

Жительница Новосибирска выставила на продажу автограф британского музыканта Элтона Джона. Внимание на опубликованное в сети объявление обратила ГТРК «Новосибирск».

По словам женщины, данный автограф она взяла у певца лично у отеля «Балчуг» в Москве. Это произошло 24 июня 2003 года перед концертом, который Элтон Джон должен был дать в Кремле.

Потенциальному покупателю придется заплатить за подпись музыканта 5 тысяч рублей.

Как отмечается, объявление появилось несколько недель назад. За это время его посмотрели уже более 400 раз.

В январе другой житель Новосибирска выставил на продажу фотографию президента России Владимира Путина с его автографом. За снимок он попросил 900 тысяч рублей.