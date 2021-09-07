В России предложили создать гибкий госплан

Минэкономразвития России предложило вариант трансформации плановых документов правительства. Он предполагает объединение нынешних проектных документов в один пакет, при этом, в отличие от советского госплана, с возможностью постоянного пересмотра. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства «О системе управления достижением национальных целей развития» пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается в материале, единый план, скорее всего, станет центральным плановым документом государственного сектора экономики, правительства, регионов и президентской ветки власти. Вероятно, произойдет это уже осенью текущего года.

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В настоящее время план по достижению пяти национальных целей утвержден на период до 2030 года. При этом формально он не связан с бюджетным циклом, что должен исправить новый формат.

На выходе получится трехлетний план, согласованный с прогнозом социально-экономического развития страны, на основании которого строится и трехлетний бюджет. Регионы смогут каждый квартал или даже каждый месяц корректировать плановые показатели по наццелям. При этом оценки эффективности губернаторов будут напрямую интегрированы в единый план.

В результате работа правительства и регионов будет скоординирована значительно сильнее, чем ранее, в том числе через бюджетную политику. Мониторингом исполнения плана займется президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как отмечает издание, такая схема позволит избежать прямого подчинения региональных бюджетов Минфину или принятия регионами целей развития в интересах центра. Тем не менее единый план лишит регионы части полномочий.

Год назад российские власти решили увеличить на шесть лет срок реализации нацпроектов, которые предполагалось завершить до 2024 года. Причиной кардинального пересмотра документов, подготовленных за два года до этого, стала невозможность достичь указанных параметров из-за пандемии коронавируса.