Власти заявили о смене подхода к соцподдержке

В России продолжит меняться подход к социальной поддержке. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передают «Известия».

По словам министра, помощь из бюджета будет все больше концентрироваться на реально нуждающихся. При этом он отметил, что подходы к определению категории нуждающихся сейчас обсуждаются в правительстве.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева указала изданию, что нуждаемость измеряется не только денежным доходом, а с помощью комплекса показателей и индикаторов, которые характеризуют многочисленные экономические активы: в первую очередь недвижимое и движимое имущество, сбережения, накопления и так далее. Например, люди, у которых вообще нет регулярного дохода, но есть серьезные суммы на вкладах, могут позволить себе не работать на протяжении многих лет и при этом довольно много потреблять. Поэтому очевидно, что критерии нуждаемости действительно должны подвергнуться корректировке, резюмировала она.

В феврале правительство России заявило, что социальная поддержка россиян носит долгосрочный, системный характер. Так в кабмине прокомментировали новость о новом пакете мер поддержки размером более 500 миллиардов рублей. «Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка реализуется в интересах граждан», — заявили в правительстве, отметив, что поддержке россиян уделяется особое внимание, поскольку она «тесно связана с национальными целями развития страны». Там добавили, что ежегодно в России реализуется целый ряд мероприятий соцподдержки — от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, и перечень таких инструментов постоянно расширяется.

С декабря 2020 года в России заработало персональное информирование граждан о положенных мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.

По информации СМИ, сейчас в России реализуется свыше трех тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 миллиона человек.